Pecco ha vinto non solo perché è un campione completo. O perché ha mostrato freddezza e coraggio nella giornata più complicata della stagione. In fondo non poteva fare diversamente e qualche rischio era obbligato a prenderselo (parole sue). Ha vinto perché lui è stato perfetto, a differenza dei suoi avversari più temuti Martin e Marquez. Entrambi hanno sbagliato qualcosa, in una giornata dove era difficilissimo non sbagliare nulla. La pioggia ha scalfito certezze che sembravano acquisite, azzerando pronostici in apparenza facili.