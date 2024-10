Il 'Dottore' affiancherà il Mago Forest alla conduzione di GialappaShow, il programma satirico che scherza molto pure sullo sport (tra le imitazioni, anche quella di Sinner). L'appuntamento è per stasera alle 21.30 su TV8, ma anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW

Dopo Laura Pausini ecco Valentino Rossi. Sarà eccezionalmente il 9 volte campione del Motomondiale ad affiancare alla conduzione il Mago Forest nella seconda puntata di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW, lunedì 28 ottobre, alle ore 21.30. A impreziosire la puntata la performance canora di Paola & Chiara, che con i Neri per Caso e Roberta Raschellà, si esibiscono sulle note di 'Mrs Robinson' di Simon & Gurfunkel e di 'Ma che freddo fa' di Nada. Matilde Gioli è, invece, protagonista della nuova puntata di Sensualità a Corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino.