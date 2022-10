Giacomo Agostini, ospite negli studi di Sky in occasione del GP della Malesia, ha commentato la prova dei due contendenti al titolo iridato: "Bagnaia e Quartararo hanno fatto entrambi una bella gara: ma se Fabio non aveva nulla da perdere, per Pecco era senza dubbio più difficile". Poi su Marc Marquez: "Sta guidando alla grande: gli avevo consigliato di prendere queste gare come allenamento, ma non è nella sua indole..."

AGOSTINI SU MARC MARQUEZ. VIDEO