Chivasso si prepara al grande evento di domenica 6 novembre, quando Pecco Bagnaia si giocherà il titolo iridato di MotoGP nel GP di Valencia. La cittadina torinese allestirà un maxischermo nella centrale Piazza d'Armi per spingere l'idolo locale a uno storico Mondiale.

Il Bagnaia day si avvicina. Il prossimo weekend è quello del GP di Valencia , decisivo per Pecco, vicinissimo alla conquista del titolo iridato in MotoGP. Il pilota della Ducati ha 23 punti di vantaggio da Quartararo a una gara dalla fine della stagione. A Chivasso , città in cui è cresciuto, ci si prepara a seguire le gesta del campione locale su un maxischermo che sarà posizionato nella centrale Piazza d'Armi.

La nota del Comune di Chivasso

"Per la gara di Valencia, in programma domenica 6 novembre alle ore 14, l’appuntamento è in Piazza d’Armi con un maxischermo dal quale numerosi concittadini di Pecco Bagnaia ed appassionati attesi da tutto il Piemonte e non solo, potranno seguire il pilota chivassese ad un passo dal titolo iridato - si legge sul sito del Comune di Chivasso -. All’iniziativa, deliberata dalla Giunta del sindaco Claudio Castello, sta collaborando il Pecco Fan Club. L'evento è a libero accesso. Per lo svolgimento in sicurezza dell’appuntamento in piazza, denominato “Chivasso tifa Pecco”, è stata attivata la casella di posta elettronica pecco63@comune.chivasso.to.it , alla quale chi prevede di partecipare può comunicare la propria presenza ed il numero dell’eventuale comitiva al seguito".