Fim Junior GP, Guido Pini vince la European Talent Cup

Quella di Guido Pini, italiano di Scarperia, nato e cresciuto al Mugello, è un’impresa. Perché vincere in Spagna contro i talenti spagnoli è difficile per molte ragioni, sia per la loro velocità, sia per il loro metodo di lavoro, sia perché conoscono le piste da tutta la vita. Pini ha fatto un’impresa anche perché si è messo dietro un pilota, Joel Esteban, con alle spalle una struttura enorme, quella che ha appena vinto il Mondiale Moto3 con Izan Guevara: il team Aspar. Guido Pini è il vincitore della European Talent Cup, conquistata grazie al supporto del piccolo AC Racing Team, che ha avuto il coraggio qualche anno fa di saltare dal Civ in Italia alla Spagna, e nel 2022 è riuscito a portare al vertice i suoi piloti in entrambe le categorie in cui ha corso, ETC e Junior Gp. E se Lunetta e Morosi sono arrivati al debutto nel Motomondiale in Moto3, Pini ha addirittura vinto il titolo europeo dei piccoli campioni del futuro. L’ultimo podio stagionale, quello di Valencia, è stato decisivo per Pini e AC Racing Team per raccogliere il risultato di un lungo lavoro. Il secondo posto davanti al rivale Esteban e alle spalle di O’Gorman ha confermato una volta in più i meriti di Pini e della squadra. E la gioia è estesa a tutto il motociclismo italiano, perché Pini fa parte dei Talenti Azzurri della nostra Federmoto, che con i suoi programmi sta costruendo il futuro rispondendo al lavoro formidabile svolto negli anni scorsi dalla Spagna, per mantenere l’Italia epicentro mondiale del talento su due ruote.