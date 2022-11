A Valencia la sfida decisiva tra Augusto Fernandez e Ai Ogura. Il leader della classifica scatta terzo, davanti i connazionali spagnoli Acosta e il poleman Lopez. Il giapponese quinto in griglia. Il weekend del GP della Comunità Valenciana è live su Sky e in streaming su NOW MOTOGP, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE A VALENCIA Condividi

Un prima fila “caliente”. Un aspirante al titolo e due rookie pronti a sfidarsi a viso aperto. Tutti spagnoli, e visto che si corre in casa, si prepara un duello “ardiente”. Alonso Lopez, lanciato in Moto 2 da Luca Boscoscuro in sella alla sua Speed Up, parte in pole con il nuovo record. Ma Pedro Acosta, cresciuto in Ktm, gli contende il titolo di debuttante dell’anno, a un solo millesimo di distanza. Due puledri di razza per un confronto che proietta la sua ombra già nella prossima stagione. Dove Augusto Fernandez potrebbe presentarsi con la corona della Moto 2.

L’unico in grado di togliergliela è Ai Ogura che scatta col quinto tempo, due posizioni alle sue spalle, ma deve recuperare 10 punti in classifica. E poi al suo fianco si ritrova Tony Arbolino che in prova ha ritrovato lo smalto dell’ultima gara (quella vinta in Malesia). Cinque posizioni più indietro (con il nono tempo) rispunta il nome di Celestino Vietti che evidentemente vuole riscattare una stagione opaca e al di sotto delle sue capacità. In classifica il piemontese è quinto, grazie ai punti presi nella prima parte (tre vittorie e due podi).