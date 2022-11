Il già campione del mondo ha stampato il miglior tempo nelle qualifiche al "Ricardo Tormo" in 1:38.479. Poi Onu e Garcia. Il pronostico è aperto e il tifo italiano sarà tutto per Foggia - settimo - perché i suoi connazionali sono tutti più indietro. Il weekend del GP della Comunità Valenciana è live su Sky e in streaming su NOW MOTOGP, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE A VALENCIA Condividi

Hai voglia a lamentarti della moto, che già di suo non è il massimo, quando tutti si attaccano alla tua ruota. Dennis Foggia scatterà dalla settima posizione dopo aver tirato mezzo paddock nei giri finali della qualifica. Erano tutti lì ad aspettare che scattasse per l’ultimo “time attack”. Banalmente può sembrare una conferma del suo talento, ma quando devi giocarti una buona posizione per la gara che deciderà il titolo di vicecampione, scoccia, e non poco. Tant’è, dalla terza fila, nulla è compromesso. Ma intanto davanti ci sono Guevara, Oncu e quel Garcia che in classifica lo stacca di 8 punti e pure Sasaki (col quinto tempo) che invece lo insegue separato di soli 6 lunghezza.

Sono loro tre a potersi giocare l’ultima chance e dei tre quello messo un po’ peggio è propio il romano che però in prova ha fatto bene, come sempre il più veloce con la Honda che anche qui parte schiacciata tra Ktm, Gas Gas e Husqvarna (la stessa moto con marchi diversi). Ai suoi avversari diretti, va dato atto di aver fatto il tempo in solitudine. Garcia ha preferito levarsi dall’impiccio del gioco di scie girando da solo, mentre tutti gli altri erano al box. Sasaki, il tempo l’ha stampato senza bisogno di attaccarsi alla ruoto di alcuno (e dopo essere scivolato a inizio turno).