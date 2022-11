Il pilota turco della Superbike a Valencia per il weekend decisivo della MotoGP: "Non è una gara semplice, ricordo lo scorso anno quando ero in lotta con Rea e lo stress che c'era all'ultima gara in Malesia. Immagino lo provino anche loro. Futuro in MotoGP? Ho ancora un anno con la Yamaha in SBK, poi si vedrà...". Tutto il weekend della Comunità Valenciana live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW



