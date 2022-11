Le parole del pilota francese dopo il quarto posto in griglia conquistato nelle qualifiche del GP Valencia: "In gara sarà difficile scappare via, mi aspetto Marquez in lotta fino alla fine". Gara domenica 6 novembre alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Non ha perso la speranza Fabio Quartararo. La partenza dalla prima fila era il suo obiettivo primario, ma il passo è buono e anche il quarto posto alla fine gli concede una possibilità. E Pecco Bagnaia, d’altra parte, è finito alle sue spalle. “Sono molto contento - ha spiegato il francese -. Questa mattina ho avuto un problema con la moto, che abbiamo risolto. Sono stato fermo per un quarto d’ora al box, durante la FP4, ma quando sono rientrato andavo davvero forte e senza stressare troppo la gomma”. Fabio in fondo è obbligato e crederci e deve sforzarsi di restare ottimista, ma le sensazioni trovate in pista sabato giustificano lo stato d’animo positivo. “Abbiamo fatto un bello step avanti e in qualifica ho dato tutto”. Dare il massimo è l’unica possibilità anche per la gara. certo Fabio non si nasconde la forza degli avversari diretti e scappare via non sembra una possibilità concreta. "Marquez e Martin hanno un passo simile al mio. Difficile scappare via e mi aspetto di trovare Marquez in lotta fino alla fine". Punti critici?. "La curva 13, dove le Ducati sul giro secco hanno più grip di noi. Ma col passo, con le gomme usate, in quella zona non siamo messi male”. Una possibilità, insomma, c’è ancora, e l’ha sottolineato pure Marquez. "Se Pecco fosse partito davanti, sarebbe finita - ha spiegato lo spagnolo -, ma visto che Bagnaia parte ottavo, al posto di Fabio ci crederei ancora…”.