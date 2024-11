Terzo posto per Martin nella Sprint, adesso il gap su Bagnaia è +19: "Ora che abbiamo corso sto meglio, stamattina ero più nervoso - ha commentato su Sky -. Voglio dare il 100%, performare al massimo ma devo controllare un po' di più i rischi. Non devo fare cavolate a questo punto della stagione. Sono partito bene ma Enea è stato incredibile, non me lo aspettavo. Pecco ha fatto un garone, a un certo punto pensavo di poterlo raggiungere ma non è stato possibile"

HIGHLIGHTS SPRINT - LE COMBINAZIONI PER IL TITOLO