Durante il Q2 di Valencia, le telecamere hanno intercettato una serie di curiosi gesti di Fabio Quartararo: con la mano destra, e con una sequenza apparsa precisa, ha toccato petto, ventre, testa e naso (facendo una leggera pressione). Un modo per trovare la concentrazione? Tutto il weekend della Comunità Valenciana è live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

IL VIDEO - MOTOGP A VALENCIA, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE