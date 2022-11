Cristhian Pupulin, capotecnico di Jack Miller, saluterà la Ducati dopo quasi 30 anni. Nel Mondiale 2023 seguirà l’australiano in KTM. I suoi ormai ex colleghi hanno deciso di fargli uno scherzetto dopo l’ultimo GP a Valencia (in cui Bagnaia ha vinto il titolo): lo hanno imbavagliato e lo hanno portato di peso nel box della casa austriaca, consegnandolo di fatto alla sua futura squadra. Il video è davvero da non perdere

