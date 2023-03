Il team LCR Honda, squadra satellite guidata da Lucio Cecchinello, ha svelato la livrea della RC213V affidata ad Alex Rins. Lo spagnolo è il volto nuovo del box per il 2023 (prende il posto di un connazionale con lo stesso nome, Alex Marquez). La moto riprende il design 2022, aggiungendo un tocco di bianco in più nella parte centrale della carena. "In passato ho faticato a gestire le mie emozioni in sella, ma ho lavorato sodo per farne una forza, non una debolezza", ha dichiarato il pilota che arriva dalla Suzuki