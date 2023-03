Ogden davanti a Sasaki che domina i test di Jerez

Il time attack a fine giornata del britannico gli permette di stare in testa alla classifica, ma il giapponese ha dominato la sessione mettendo in chiaro chi sarà il pilota da battere nel 2023 Condividi

Era previsto che fosse lui il pilota di riferimento per il 2023 e Ayumu Sasaki nei test di Jerez lo ha confermato. Il pilota giapponese dell’Husqvarna ha controllato tutto il secondo giorno di prove in Andalusia, l’unico veramente indicativo viste le condizioni climatiche. Passo imbattibile e inavvicinabile per gli altri, Sasaki alla fine è secondo nella lista dei tempi solo perché battuto sul finale da un time attack con gomma nuova di Ogden. Il giapponese ha usato solo tre set per 48 giri, un po’ meno di altri piloti a causa di una caduta.

I risultati degli italiani Tra gli italiani possono essere soddisfatti Riccardo Rossi e Stefano Nepa. Rossi è il migliore dei nostri, ottavo alla fine dopo un giro veloce fatto senza scia a differenza di molti tra i migliori e dopo un ottimo lavoro sulla parte veloce della pista, mentre Nepa è un po’ più indietro, ma si è fermato in anticipo rispetto ai colleghi per non sovraccaricare la gamba infortunata nel 2022. Conta poco il distacco finale dal vertice non avendo spinto al massimo per preservare il fisico in vista del primo gp della stagione a fine mese in Portogallo.

Gli altri piloti Per quel che riguarda gli altri piloti, giornata importante per il team Snipers con Bertelle e Fenati (decimo), uno reduce da metà stagione su Ktm e l’altra in infermeria con un ginocchio rotto e l’altro tornato sulla Moto3 dopo la frustrata avventura in Moto2. Nessuna preoccupazione per loro, bisogna togliere un po’ di ruggine, mentre per Farioli, debuttante di Tech3, bisogna prendere le misure con il motomondiale. I piloti Leopard e quelli Aspar sono sempre tenuti d’occhio perché corrono per due team storicamente fortissimi. Suzuki e Masiá hanno chiuso quinto e ottavo, mentre Yamanaka e Alonso sono undicesimo e quattordicesimo.