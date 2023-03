Test Moto2-Moto3: brilla Acosta, tornano le Ktm

Sta cominciando a diventare una certezza la presenza di Pedro Acosta tra i piloti con cui fare i conti per il Mondiale Moto2 2023. Il rookie maravilla campione Moto3 2021 domina ancora, vicino a lui solo Canet, mentre Arbolino ancora una volta è il migliore degli italiani e chiarisce che sarà tra i top riders dell’anno. Aldeguer, mettendo la Boscoscuro del team SpeedUp in top5, conforta sul fatto che Kalex dovrà giocarsela con il costruttore italiano per conquistare un altro titolo. Foggia continua a progredire, e il vantaggio di oltre due secondi sul campione Moto3 in carica, Guevara, ancora in crisi, fa capire il livello del lavoro fatto in inverno dal pilota italiano di Italtrans. Dalla Porta cerca ancora la chiave per adattarsi nel nuovo team Sag.

Cosa è successo in Moto3

In Moto3 grande giornata per Ktm e per Moreira dopo che Honda aveva messo quattro moto davanti nel debutto in Algarve. Il brasiliano è il più veloce, ma impressiona Sasaki, quarto in una giornata condizionata dal vento, uno degli elementi naturali che il portoghese digerisce meno quando è sulla moto. Dopo il secondo posto del primo giorno Romano Fenati è ancora in top10, come Ricky Rossi del resto, e il progresso di Nepa, tredicesimo, fa sperare in un gruppo di italiani ancora tra i protagonisti. Un po’ più indietro Bertelle e Farioli, pronti a brillare però dalla prossima settimana. Dopo un’ultima giornata di prove in Algarve, infatti, si farà sul serio. Il motomondiale è pronto per ricominciare.