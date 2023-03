Alla vigilia del primo GP dell'anno in Portogallo, i piloti si sono schierati tutti insieme sulla griglia di partenza per la tradizionale foto di gruppo. Per Guido Meda e Mauro Sanchini è l'occasione perfetta per vedere da vicino tutte le nuote moto del Mondiale 2023 e per intervistare tutti i protagonisti di questa stagione, che scatta venerdì 24 marzo con le prove libere di Portimao, da seguire in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

