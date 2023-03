La prima pole della Moto3 va ad Ayumu Sasaki, con un super giro in cui ha rifilato tre decimi abbondanti al secondo classificato, il debuttante Antonio Rueda. Il giapponese parte tra i favoriti del Mondiale - quarto l’anno scorso - subito in palla in questo avvio di stagione, dove mancano Garcia e Guevara, passati in Moto2. Lo spagnolo è invece l’ultima scoperta della Ktm, che l’ha sistemato nel team Ajo. E’ un 2005, cresciuto tra Rookies Cup e mondiale junior, vinto nel 2022 con cinque vittorie. Nella prima qualifica ha trovato la collaborazione con il compagno di squadra Deniz Oncu, cha però ha chiuso staccato, all’ottavo posto. Se sia un nuovo fenomeno è presto per dirlo, ma la pole al debutto promette bene. Chiude la prima fila l’australiano Joel Kelso, altro debuttante in arrivo dal Cev spagnolo, dove nel 2022 ha vinto tre gare. Una prima fila con due rookie fa riflettere sulle qualifiche dei più esperti. Come Holgado, Artigas, Oncu Masia, Toba, Suzuki, molti dei quali sono rimasti vittime della solita strategia, la "caccia alla scia" nelle battute finali. Il gruppetto, partito a due minuti circa dalla bandiera a scacchi, non è riuscito a chiudere il giro di lancio in tempo. Risultato: tutti fuori dalle prime file. Triste spettacolo, già visto più volte in passato. Tra i delusi anche Riccardo Rossi (11°), unico italiano presente in Q2. Bertelle, Farioli e Fenati non hanno infatti superato lo scoglio della Q1. Tra i più delusi David Munoz, che aveva brillato nelle Libere, salvo chiudere la qualifica col 13° tempo. Stesso clima nel box di Diogo Moreira, quarto al termine del terzo turno di prove, e solo sedicesimo in griglia. Gli spunti di riflessioni non mancano insomma. Per la cronaca la prima Honda sullo schieramento è quella di Jaume Masia, che partirà in fondo alla terza fila. Davanti a lui solo KTM e due CF Moto, in pratica la stessa moto…