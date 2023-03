Subito una gioia per il team Gresini nelle prime qualifiche di Moto2: Filip Salac si prende la pole di Portimao davanti a Canet e Acosta. Quarta piazza per Celestino Vietti, ottava per Tony Arbolino. Gara in programma domenica alle 13.15 e in diretta su Sky Sport MotoGP

Saltavano di gioia nel team Gresini per la prima pole di Filip Salac, al secondo anno con la squadra oggi gestita da Nadia Padovani. Bravo il pilota ceco, con la complicità involontaria di Pedro Acosta a cui ha preso la scia nel giro decisivo. Lo spagnolo partiva per giocarsi la pole ma si è fermato alla terza casella dello schieramento, con un pizzico di sfortuna. Nel finale si è anche visto cancellare un buon giro in regime di bandiere gialle per la caduta di Baltus. Forse non avrebbe rimesso i tasselli al loro posto, anche perché Canet nel frattempo aveva chiuso a soli 58 millesimi da Salac.

Certo, scoprire di aver trainato il suo avversario, non deve averlo fatto impazzire di gioia. Acosta su cui sono puntati i riflettori già da questa gara, ha nei compagni in

prima fila gli avversari forse più pericolosi. In prova, sia Lopez che Aldeguer, promettevano scintille in qualifica, ma entrambi i piloti di Boscoscuro sono finiti distanti (Lopez complice una scivolata), rispettivamente al 14° al 16° posto. Così alle spalle di Acosta partirà un sorprendente Manuel Gonzalez (5°), ventenne debuttante, insieme al compagno di squadra Celestino Vietti (4°), autore di un super giro finale che gli ha fatto guadagnare parecchie posizioni.

Due file più indietro partirà Tony Arbolino (8°), più efficace in prova che in qualifica. Sono gli unici due italiani in grado di regalare qualche gioia, in Moto 2, ai tifosi italiani. Magari anche qualcosa di più, le ambizioni ci sono, ma è presto per dirlo. L’inossidabile Sam Lowes, partirà proprio di fianco al pilota milanese, Albert Arenas due posizioni più in là, Jeremy Alcoba una fila davanti a loro. Il neo promosso Sergio Garcia (assente Guevara per infortunio) scatterà più indietro, col 17° tempo.