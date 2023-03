Bezzecchi: "Le prime curve sono state una giungla"

Marco Bezzecchi ha chiuso nella ghiaia la prima Sprint nella storia della MotoGP. Il pilota italiano però non le manda a dire: "In partenza Aleix Espargaró ha praticamente falciato mezza griglia e mi ha fatto retrocedere al 15° posto. Sono risalito, ma una buca mi ha fatto cadere. C'è da prendere le misure e cambiare qualcosa: tutti si lamentano, ma le prime curve sono state una giungla". La risposta di Aleix: "Bezzecchi? Non l'ho nemmeno visto..."

Marco Bezzecchi ha terminato con un ritiro la Sprint di Portimao dopo una caduta a inizio gara. Il pilota del Mooney VR46 Racing Team ha spiegato quanto accaduto: "Ero in gestione, ma in partenza Aleix Espargaró ha praticamente falciato mezza griglia e mi ha fatto retrocedere al 15° posto. Sono risalito, ho provato a superarlo ma una buca mi ha fatto cadere, ho perso l'anteriore. C'è da prendere le misure con questa gara e cambiare sicuramente qualcosa: tutti si lamentano dei sorpassi, ma le prime curve sono state una giungla. Saprò come comportarmi nelle prossime gare. Per la gara sono a posto e sono fiducioso, peccato per oggi perchè ho commesso questo piccolo errore".