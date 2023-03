Marc Marquez commenta un sabato da incorniciare in cui ha centrato pole e podio nella Sprint, nonostante una Honda non ancora ai massimi livelli: "Sono contento, ho potuto guidare fisico. Dobbiamo lavorare per restare vicini a Bagnaia e Martin, che sono velocissimi. E' servita tanta testa, il team sta lavorando tanto e mi sta aiutando". Guarda il video dell'intervista

