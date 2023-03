Moto 2

Salac ha messo a segno la sua prima pole in Moto2:

è il 57° poleman nella storia della Moto2

è il 1° poleman per la Repubblica Ceca (sia in Moto2 che in 250cc)

Salac è anche alla sua prima volta in prima fila.

Acosta: 4^ vittoria in Moto2, eguaglia Maverick Viñales, Mika Kallio, Alex Rins, al 20° posto di tutti i tempi in Moto2. Canet è al suo 14° podio, nessuna vittoria: un record per la Moto2 davanti a Julian Simon (12 podi senza vittorie) e Jorge Navarro (10). Il suo secondo posto è il 250° podio per la Spagna in Moto2, record di categoria davanti all’Italia (144).