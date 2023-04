La gara del sabato si conferma molto positiva: divertente, adrenalinica, appassionante. Bravissimo Binder, spesso sottovalutato. Molto bene Bezzecchi, Marini e Morbidelli. Bagnaia da 7: non prende rischi esagerati. Ecco le pagelle di Paolo Beltramo della Sprint in Argentina. Domenica il GP alle 19 italiane su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW



