In corso la seconda gara della stagione in Argentina, dove si corre su asfalto bagnato a causa della pioggia caduta oggi a Termas de Rio Hondo e che continua a scendere sul circuito: GP da seguire in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Mir assente per infortunio dopo la caduta nella Sprint. In Moto2 successo di Tony Arbolino, diventato il nuovo leader del Mondiale. In Moto3 vince Suzuki, straordinario Migno al 3° posto

