Marco Bezzecchi, leader del Mondiale e vincitore dell'ultima gara in Argentina, è stato ospite a Sky Sport 24: "Che goduria essere in testa al Mondiale, è il massimo per un pilota, ma tengo i piedi per terra. Sarà difficile lottare sempre per la vittoria, però lotterò al massimo. La vittoria in Argentina è stata una grande emozione, Valentino mi ha scritto un messaggio...". Poi sul team Sky: "Anni fantastici lì, mi ritengo molto fortunato"

Leader del Mondiale, vincitore dell'ultima gara a Termas de Rio Hondo, la sua prima in MotoGP: è un momento magico per Marco Bezzecchi, pilota del Team Mooney VR46, che è stato ospite di Sky Sport. Il tutto in attesa di tornare in pista ad Austin, dal 14 al 16 aprile, tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW.

"Sarà difficile stare sempre là davanti, ma lotterò con i più forti" "Ho metabolizzato meglio, ho realizzato grazie al rientro a casa. Ho ricevuto molto affetto da tutti dopo la vittoria in Argentina. Il soprannome "Simply the Bez" mi piace davvero tanto, lo userò anche in futuro. Sicuramente è una crescita che mi ha sorpreso, non me l'aspettavo così veloce. I ragazzi del team mi hanno aiutato e questo mi ha fatto andare più veloce. Sarà difficile lottare sempre per podio e vittoria, vista la concorrenza, ma intanto abbiamo vinto una gara e cercherò sempre di lottare al massimo per battagliare con quelli forti"

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti MotoGp Bez come Rossi: la maglia dell'Argentina sul podio Dopo aver vinto la sua prima gara in Argentina, Bezzecchi si è presentato sul podio con la maglia della Nazionale albiceleste firmata da Leo Messi. Marco replica il gesto fatto dal suo idolo Rossi otto anni prima, quando Valentino vinse a Termas de Rio Hondo e salì sul podio indossando la maglia numero 10 di Maradona GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA Domenica 2 aprile Marco Bezzecchi ha vinto la prima gara della sua carriera in MotoGP a Termas de Rio Hondo. La Ducati non aveva mai vinto in Argentina nalla sua storia Bezzecchi ha dominato la gara dall'inizio alla fine, tagliando il traguardo in solitaria. Si tratta del primo successo in MotoGP non solo per Bezzecchi: è stata la prima vittoria anche per Mooney VR46, il team satellite Ducati che porta il nome di Valentino Rossi Con questo successo Bezzecchi è diventato anche il nuovo leader del Mondiale con 50 punti, a +9 sull'amico Bagnaia (che ha chiuso 16° a causa di una caduta)

"Vincere così in Argentina è stata una grande emozione" "Ho vinto la prima gara in Argentina sul bagnato nel 2018, la prima in MotoGP uguale cinque anni dopo: ci ho riflettuto, è stata una grande sensazione e vincere così è stata una grande emozione. Sento l'affetto della gente, è una cosa che mi fa molto felice. Noi sportivi senza i tifosi non faremmo nulla. Cerco di essere me stesso, sono così anche nella vita normale. Con il team Sky ho passato anni fantastici, ho trovato persone splendide come Uccio e Pablo che ritrovo anche oggi al mio box. Mi ritengo molto fortunato".

"Valentino era contento, mi ha scritto..." "Valentino era contento come un matto. Ci siamo sentiti, gli avevo mandato qualche messaggio prima della gara perchè non volevo la gara bagnata. Poi ho messo via il cellulare e non ho visto la risposta. Mi ha scritto: "Direi bene anche sul bagnato". Dobbiamo vederci domani, ne parleremo di persona".

"Che goduria essere in testa al Mondiale, ma resto con i piedi per terra" "In testa al Mondiale si sta bene, ho guardato la classifica perchè è il massimo per un pilota. Ho anche goduto. Mi tengono sempre con i piedi per terra. Mi sono goduto più che altro la gara, ma è stato bello per il team che lavora tanto e che ha creduto in me. Sono contento di dargli queste soddisfazioni".