Dopo la frattura alla scapola destra riportata nella gara sprint di Portimao, Bastianini è tornato in sella a Misano per dieci giri. Volerà a Jerez e giovedì si sottoporrà alla visita medica per stabilire se sarà idoneo a correre al GP di Spagna. Sui social: "Sensazioni positive". Il weekend del 28-30 aprile è tutto da vivere su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

