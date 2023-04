Bagnaia racconta gli ultimi giri furiosi di Jerez, quando è riuscito a superare Binder e a vincere il GP: "Avevo deciso di andarlo a prendere, ma vedevo che c’era bisogno di uno scatto in più. Ho dato tutto nel finale per chiudere davanti: Binder è un bel toro, avere un pilota come lui alle spalle non è facile". Sulla sanzione per il contatto con Miller alla curva 6, per cui Pecco ha dovuto cedere una posizione: "Ero un po' sorpreso, ne abbiamo viste di peggio quest’anno, senza penalità"

Generosità, forza, coraggio: cosa hai messo in quegli ultimi giri in cui hai superato Binder?

"Avevo deciso di andare a prendere Binder, ma vedevo che restava sempre lì e c’era bisogno di uno scatto in avanti. Appena ho sentito che la temperatura della gomma anteriore era scesa un po’ essendo stato dietro a Miller, ho iniziato a spingere per andare a prendermi il primo posto. È andato tutto bene, sono riuscito a spingere forte, il passo è stato veloce, ma potevamo andare un po' più forte. Ho dato tutto negli ultimi giri per chiudere davanti"

All’ultimo giro, quando sei riuscito metterti davanti, ma hai dietro attaccato uno come Binder, come vivi quelle curve?

"Ho cercato di fare più forte possibile tutte le curve prima di un possibile punto di frenata. Mi è riuscito bene, sono uscito molto forte e non ho dato la possibilità a Binder di superarmi: lui è un bel toro, avere un pilota come lui alle spalle non è facile"

Cosa ne pensi della sanzione che ti hanno dato per il sorpasso su Miller alla curva 6?

"Ero un po' sorpreso, ne abbiamo viste di peggio quest’anno, senza penalità. In ogni caso lo accetto, ci stiamo lamentando per avere più costanza sulle penalità: lo show ci perde così, ma se dobbiamo migliorare è meglio essere costanti su tutti. Se le penalità saranno costanti riusciremo a capire cosa si può fare. Quello di oggi è stato un contatto minimo, non ci siamo buttati fuori, ma va bene così"