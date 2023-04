La Ducati fa festa a Jerez per il trionfo di Bagnaia. Nel box c'è anche Valentino Rossi a celebrare Pecco, uno dei talenti cresciuti nella sua Academy: "Pecco deve andare male nelle prove, deve partire un po' più indietro in griglia, in generale deve soffrire per poi dare il massimo in gara. Se invece va veloce subito dal venerdì, poi diventa pericoloso e rischia di fare un errore - dice il Dottore sorridendo -. Ha fatto una grande vittoria, è stato il più bravo"

VIDEO. ROSSI FA FESTA CON BAGNAIA NEL BOX DUCATI