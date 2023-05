Dopo aver subito un long lap penalty per aver provocato la maxi caduta nella Sprint di Jerez, Morbidelli ha postato una foto del suo idolo Senna, senza aggiungere nessuna frase. È un riferimento velato a una delle frasi più famose della leggenda della F1: "Se non provi più a inserirti in uno spazio che esiste, allora non sei più un pilota". Una citazione arrivata proprio a ridosso del 1° maggio, data in cui 29 anni fa ha perso la vita il campione brasiliano in un incidente a Imola

Dopo l’incidente nella Sprint di sabato 29 aprile che gli è costato un long lap penalty nella gara della domenica a Jerez, Morbidelli ha postato una storia molto particolare su Instagram: una foto del suo idolo Ayrton Senna, con un gatto che resta in silenzio a meditare, senza aggiungere nessuna frase al post. Al termine del GP di Spagna, il pilota italo-brasiliano ha spiegato il senso di quella foto: "Mi è servito tantissimo a mantenere la calma, a cercare un momento di pace". In quella storia di Morbidelli c’è una citazione velata. Il pilota Yamaha richiama l’intervista di Senna con Jackie Stewart per il GP d'Australia del 1990, dopo che la leggenda della F1 aveva vinto il Mondiale polemicamente per l'incidente con Prost di Suzuka: "If you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver", ovvero "Se non provi più a inserirti in uno spazio che esiste, allora non sei più un pilota".