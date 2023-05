Nuovo stop per Oliveira. Dopo aver saltato il GP Argentina a causa dell'infortunio subito a Portimao, il portoghese salterà anche il GP Francia per via della caduta di Jerez provocata da Quartararo: "Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione più grave, tra cui una frattura dell'omero sinistro e una lesione del labbro legamentoso anteriore - scrive il team Aprilia RNF -. Non sarà operato, non vediamo l'ora di dargli il bentornato per il GP Italia. Sarà sostituito da Savadori"

Inizio di stagione davvero sfortunato per Miguel Oliveira. Dopo l’infortunio subito nella prima gara del Mondiale a Portimao, il pilota dell’Aprilia RNF è costretto a un nuovo stop a causa dell’incidente provocato da Fabio Quartararo nell’ultimo GP svolto a Jerez. In occasione del primo infortunio (problema all’anca destra, dopo essere stato centrato da Marc Marquez) il portoghese fu costretto a saltare il GP dell’Argentina. Domenica 30 aprile è stato invece travolto dalla Yamaha del francese, subendo la frattura dell’omero sinistro: il team satellite Yamaha, attraverso un comunicato ufficiale, fa sapere che Oliveira sarà costretto a saltare anche il GP di Francia, in programma a Le Mans dal 12 al 14 maggio (tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW). Il pilota sarà sostituito da Lorenzo Savadori, collaudatore Aprilia, che ha da poco preso parte ai test di Jerez. Oliveira non sarà operato, il team satellite Aprilia spera di riaverlo per il GP d’Italia (9-11 giugno).