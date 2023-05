Ducati: passato, presente e futuro a Le Mans

Passato, presente e futuro Ducati a Le Mans. Nelle ultime tre stagioni, la gara in Francia è stata terra di conquista per la casa italiana. Per uno strano caso del destino, nel prossimo fine settimana si incroceranno le storie dei tre piloti saliti sul gradino più alto del podio. Il passato è rappresentato da Jack Miller che qui ha vinto nel 2021: quella fu una gara pazza con il cambio moto dovuto alla pioggia, uno scenario ideale per Miller che in condizioni miste è tra i più forti. Ora il pilota australiano guida una Ktm e considerando i due podi a Jerez, sarà quasi certamente tra i protagonisti della gara. Il presente invece è rappresentato da Danilo Petrucci protagonista della vittoria del 2020. Danilo ora corre in Superbike nel team privato Barni, è sempre stato veloce in Francia e Ducati non poteva scegliere miglior sostituto di Bastianini. Infine c’è proprio Enea che rappresenta il futuro del team ufficiale. La scapola destra fratturata a Portimao non è ancora a posto, da qui la decisione di saltare Le Mans per preparare al meglio la gara del Mugello. Certo gli farà male rivedere le immagini della vittoria dell’anno scorso, ma sarà una motivazione in più per arrivare al gran premio di casa nelle migliori condizioni possibili.