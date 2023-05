La pista di Le Mans si sviluppa su 4185 metri, presenta un rettilineo di partenza che in realtà è poco più di un velocissimo curvone e ha diverse variazioni altimetriche. Il tracciato francese rappresenta il gran premio di casa per Michelin, una gara nella quale gli pneumatici rain vengono spesso chiamati in causa. Il fornitore unico porterà tre slick simmetriche all'anteriore e due asimmetriche -soft e media- al posteriore, con spalla destra più dura. Per le gomme da pioggia invece le due opzioni disponibili saranno asimmetriche tanto all'anteriore quanto al posteriore.

Ducati super a Le Mans

Negli ultimi tre anni le Desmosedici hanno dominato, vincendo due gran premi bagnati con Danilo Petrucci e Jack Miller, ma mostrando la propria superiorità anche sull'asciutto. Nella passata edizione Bastianini e l'australiano hanno segnato una doppietta con le moto bolognesi, e sul podio ci sarebbe stato un monopolio Ducati se Pecco non fosse scivolato. Il campione del mondo detiene entrambi i record: il miglior giro di sempre, che corrisponde alla pole 2022 in 1'30”450 e il best lap in gara segnato in 1'31”778.

Il debutto della MotoE

A Le Mans debutterà in stagione anche la MotoE, con moto fornite da Ducati e gomme Michelin dedicate. Ampio l'utilizzo di materiale riciclato ed ecosostenibile, con una quota che varia dal 34 per cento dell'anteriore al 52 per cento del posteriore. Nei test pre campionato i tempi sono già scesi di tre secondi circa rispetto al 2022.