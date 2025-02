La Superbike 2025 si apre nel segno di Bulega, primo nelle libere in Australia. Alle sue spalle Iannone, Bautista e Petrucci, 5° Razgatlioglu. In Supersport Bendsneyder sigla la pole position, poi cade rovinosamente alla curva 2

Il mondiale Superbike 2025 prende il via a Phillip Island, sede dell’ultima sessione di test invernali a inizio settimana. Il dominatore del venerdì australiano ha un nome chiaro: Nicolò Bulega ha comandato entrambe le sessioni di Libere e in FP2 ha fermato il cronometro in 1:28.790. L’italiano è stato il più convincente sia sul giro secco che sul passo gara, candidandosi a replicare la vittoria di Gara 1 della scorsa stagione.

Iannone 2°, inizio difficile per Toprak

Bulega ha preceduto altre tre Ducati, a partire da quella di Andrea Iannone, secondo sia al mattino che al pomeriggio. Convincente anche Alvaro Bautista nonostante un’innocua scivolata in FP2; lo spagnolo si è messo dietro Danilo Petrucci, a sua volta aspirante al podio. Al quinto posto, in un venerdì non semplicissimo, ecco Toprak Razgatlioglu. Il turco è scivolato in FP1 e ha fatto passi in avanti nella sessione pomeridiana, rientrando nel novero dei piloti più interessanti, ma lamentando ancora qualche problema di assetto.

Gli altri italiani

Yari Montella, Andrea Locatelli e Axel Bassani si sono ben comportati chiudendo rispettivamente ottavo, decimo e undicesimo. Menzione particolare per il pilota del team Barni Spark, debuttante questo weekend nella categoria e in grande spolvero nella seconda sessione. Da citare anche l’altra Bimota, quella di Alex Lowes al nono posto.