Inizia bene il weekend francese per Jaume Masia, il più veloce al termine della prima giornata di Libere, e primo delle Honda in mezzo alle temute Ktm, dopo avere trascorso gran parte del secondo turno al box per sistemare la moto. Lo spagnolo della Leopard comincia a trovare ritmo e convinzioni dopo un avvio di mondiale poco esaltante. I due podi che l’hanno accompagnato alla quinta gara in calendario confermano il momento positivo di un possibile protagonista del campionato (dove al momento è quarto in classifica). Alle sue spalle, il giapponese Sasaki che con il secondo miglior tempo resta tra i più veloci in pista (ma ancora poco efficace la domenica). Terzo, Artigas, davanti a Romano Fenati, quarto e primo degli italiani, ma per la lotta al vertice della Moto3 c’è da tener d’occhio l’attuale leader della Moto3, Daniel Holgado, che con il quinto cronologico è decisamente in gara, per qualifiche e Gran Premio.