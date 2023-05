Pecco conquista la sua tredicesima pole position in top class con un quarto settore semplicemente perfetto a Le Mans: chiude in 1:30.705 davanti a Marc Marquez e Luca Marini. Qui i momenti decisivi della qualifica per il campione del mondo in carica. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Alle 15 c'è la Sprint!

