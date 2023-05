Quarta pole stagione per Ayumu Sasaki a Le Mans: il pilota giapponese precede Moreira e Holgado. Quinto Migno, scivolato in seconda fila a Q2 concluso dopo un errore nel conteggio dei tempi

Solo il primo è certo, Ayumu Sasaki , il poleman della Moto3 , la quarta quest’anno. Se il weekend di gara finisse il sabato, il giapponese sarebbe in testa al campionato da un pezzo. La domenica, infatti, il pilota del Liqui Moly Intact TGP non raccoglie quasi nulla di quanto seminato in qualifica. Ayumu non ha ancora centrato un podio da inizio stagione e galleggia al nono posto a 36 punti dal leader , Daniel Holgado , che domenica scatterà invece dal terzo posto di fianco a Diogo Moreira , giovane brasiliano di buone speranze. Secondo in classifica alle spalle dello spagnolo, Diogo ha mostrato un passo costante nelle prime tre gare del mondiale e dopo l’anonima parentesi spagnola può riprendere il suo ritmo.

Errore nel conteggio dei tempi, Migno scivola 5°

In un primo momento il brasiliano sarebbe dovuto scattare dalla seconda fila, per un errore di conteggio dei tempi scovato dopo la fine della qualifica. A farne le spese è stato Andrea Migno, pronto a festeggiare con il suo box l’inattesa prima fila, ma il romagnolo scivolato al quarto posto, l’ha presa bene lo stesso ("Felice anche così") per una seconda fila che rilancia le sue quotazioni in questo mondiale da precario. Al suo fianco con il sesto tempo troverà l’altra rivelazione di questo campionato, lo spagnolo Ortolà del team Angelus, vincitore delle ultime due gare, terzo nella classifica iridata. Qualifica forse sottotono per il suo connazionale Masia, il più veloce nelle libere, settimo sullo schieramento del Gran Premio (ma primo delle Honda) davanti ad Artigas. Nono Romano Fenati. Gara di rincorsa per Stefano Nepa, che scatterà dal tredicesimo posto. Filippo Farioli partirà 17°, ventunesimo Matteo Bertelle davanti a Riccardo Rossi.