Dedica speciale per Tony Arbolino dopo la splendida vittoria a Le Mans, che lo proietta da solo in testa al Mondiale di Moto2: "E' per mia mamma, le faccio gli auguri visto che oggi è la sua festa. Mi dà il buongiorno, a volte non faccio in tempo a risponderle... Oggi non mi sentivo nemmeno troppo bene, è una vittoria importantissima". Guarda il video con l'intervista

