Zarco stacca il miglior tempo nel warm up a Le Mans, fermando il cronometro sull'1'31''888. Dietro al francese della Pramac troviamo Binder e Marini. Sesto Quartararo con la Yamaha, nona la Ducati di Bagnaia, che scatterà dalla pole position. Dodicesimo tempo per Marc Marquez. Oggi il GP alle 14 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW