Dopo il brutto incidente e l'infortunio nelle libere di Portimao, il pilota spagnolo non è riuscito a prendere parte a nessuna delle gare finora disputate (al suo posto in Tech3 c'è Jonas Folger). Sta lavorando duramente dopo aver subito diverse fratture e ha fissato un obiettivo: rientrare al Mugello (weekend 11 giugno). La settimana prima farà un test medico e successivamente proverà anche in pista

COSA E' SUCCESSO A POL ESPARGARO' A PORTIMAO