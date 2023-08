Oltre 18mila persone hanno preso parte alla CIV Racing Night di Misano. Un grande successo sia in pista che nel paddock per il quarto appuntamento del Campionato italiano velocità sul circuito intitolato a Marco Simoncelli.

Quanti ospiti d'eccezione a Misano

La cantante Elodie, i piloti Andrea Iannone e Lorenzo Savadori, Massimo Rivola (AD Aprilia), Davide Tardozzi (Team Manager Ducati), Francesco Guidotti (Team Manager KTM), Alessio "Uccio" Salucci (Team Manager Mooney VR46), Aldo Drudi (Designer), il manager Carlo Fiorani e la pallavolista Veronica Angeloni sono stati alcuni dei 160 invitati all’appuntamento esclusivo che ha visto coinvolti, tra gli altri, gli sponsor CISA (Consorzio Italiano Servizi per Aziende), Just1, LIQUI MOLY, Giant, Motor Bike Expo e FlyMeTo. Le proposte per il pubblico sono state davvero numerose durante l’intero weekend. Giovanni Cricca e Isobel Kinnear, partecipanti all'edizione 2022 di Amici, hanno catalizzato l’attenzione di giovani e giovanissimi all’interno del paddock; sempre a disposizione per foto e autografi, hanno contribuito ad avvicinare al mondo del motociclismo i loro fan arrivati in autodromo. Nella Misano Square, Red Bull ha animato il djset ai piedi del podio Sbk e durante l’intero weekend ha offerto la possibilità di provare un simulatore di Formula 1 all’interno di un’ampia area relax. Il pilota e content creator Luca Salvadori insieme a Troll GP hanno partecipato a iniziative pensate in ottica social. Molto apprezzate la Giant Cycling Circuit Experience e la CIV Experience by MBE.

Le altre attività

Come ad ogni round del Campionato Italiano Velocità, non sono mancati i brividi di un giro in pista sulla moto biposto guidata dal pilota Stefano Cruciani oppure sulla Safety Car Toyota. Tra sabato e domenica, poi, molti giovanissimi hanno preso parte a Sali in Moto con Noi, il progetto che mette in sella alle minimoto bambini tra i 6 e i 9 anni compiuti. Di alto valore storico e culturale l’esposizione di moto d’epoca predisposta dal Moto Club Paolo Tordi. Esperienza indimenticabile, infine, per le prime 10 iscritte a Meet Me in Motorcycle, che hanno respirato dall’interno l’atmosfera delle gare e di un box del CIV.Su FedermotoTV sono già disponibili le repliche delle gare di Misano mentre prossimamente sarà pubblicato uno speciale dedicato a tutti gli eventi della Racing Night.