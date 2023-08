Lo spagnolo della Honda a terra dopo un contatto con Bastianini, mettendo out anche Ducati. Marc spiega la dinamica e si assume la responsabilità: "Pista scivolosa, lui era nel punto giusto, c'è stato un suo leggero movimento e gli ho toccato la ruota posteriore. Per fortuna sono caduto solo io". Bastianini: "Sono arrivato alla staccata dopo che mi ha toccato e non sono riuscito a frenare". Il Motomondiale torna il 20 agosto in Austria: live su Sky e in streaming su NOW



