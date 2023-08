Reduce dalla vittoria di Silverstone, David Alonso strappa il miglior tempo anche nella prima giornata di libere del GP d'Austria di Moto3. Lo spagnolo rifila sei decimi a Veijer, poi Oncu, Holgado e Matteo Bertelle. Partenza in sordina per Nepa, tredicesimo. Domani le qualifiche, domenica la gara alle ore 11: diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

David Alonso è la prima sorpresa del week end austriaco della Moto3. Il rookie del team Aspar, vincitore del gran premio di Silvertsone, ha chiuso davanti a tutti il venerdì di prove, rifilando sei decimi decimi al secondo di giornata, Collin Vejer. I big sono però finiti subito alle loro spalle: terzo tempo per Deniz Oncu, lento al mattino, per i suoi standard, rigenerato al pomeriggio. La seconda sorpresa è il quinto tempo di Matteo Bertelle, subito dietro al leader del campionato Daniel Holgado e davanti a Jaume Masia, tra i più in forma visti in pista al red Bull Ring. Reduce dalla

sciagurata trasferta in Gran Bretagna, il pilota di punta del team Leopard ha cominciato con un gran ritmo la trasferta in Austria e si candida tra i possibili protagonisti per la gara di domenica.

Insieme a Ivan Ortola (settimo tempo per lo spagnolo del team Angeluss Mta) e Ayumu Sasaki che con l’ottavo cronologico sembra aver ritrovato lo slancio che a Silverstone l’ha portato sul podio al secondo posto. Partito in sordina Stefano Nepa (un secondo e sei di ritardo al termine della Fp1) il pilota del team Snipers ha ritrovato confidenza al pomeriggio firmando un tredicesimo tempo che per ora lo mette al sicuro in previsione della qualifica di sabato. Da cui è invece è escluso, al

momento, Romano Fenati protagonista di una buona sessione mattutina a cui non ha però potuto dare continuità al pomeriggio, a causa di un problema tecnico. Da rivedere sabato mattina anche Riccardo Rossi, diciottesimo, Filippo Farioli, ventiduesimo e anche Kaito Toba, addirittura ventitreesimo.