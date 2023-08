Ora è ufficiale: Johann Zarco lascerà la Ducati Pramac al termine di questa stagione. Per il francese il futuro sarà con la la Honda LCR del team di Lucio Cecchinello: "Me ne vado con il sorriso, vorrei vincere una gara quest'anno". Il suo posto sulla Ducati Pramac potrebbe essere preso da Franco Morbidelli, fresco di separazione dalla Yamaha

Dopo le tante voci che si erano inseguite nelle ultime ore e le anticipazioni della squadra di Sky Sport, è arrivata l'ufficialità dei primi movimenti in griglia in vista del Mondiale 2024. Johann Zarco lascerà il team Pramac al termine di questa stagione. Ad ufficializzarlo è stata la stessa squadra con una nota. "Le strade si separeranno al termine del 2023 dopo tre stagioni insieme: Zarco ha conquistato 12 podi. Il pilota e il team si impegneranno sempre al massimo per ottenere i massimi risultati in tutte le restanti gare del campionato", si legge. Per il francese il futuro è con la Honda LCR del team di Lucio Cecchinello, che annuncerà l'accordo nelle prossime ore. La Ducati ufficiale del Team Pramac potrebbe dunque finire nelle mani di Franco Morbidelli. Il pilota italo-brasiliano, che proprio pochi giorni fa aveva ufficializzato la sua separazione dalla Yamaha, potrebbe ritrovare così subito una sella su una moto che nelle ultime stagioni si è dimostrata estremamente competitiva. Il tutto in attesa della decisione di Marco Bezzecchi, che potrebbe decidere di restare ancora con il Team Mooney VR46 anche nel 2024.