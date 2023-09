Dopo due stagioni in SuperSport, il pilota italiano sbarca ufficialmente in Superbike: dal 2024 prenderà il posto di Michael Ruben Rinaldi e correrà con il team Ducati Aruba al fianco di Alvaro Bautista. Per Bulega è: "Un sogno che si avvera"

Nicolò Bulega dal 2024 correrà in Superbike con Aruba Ducati al posto di Michael Rinaldi. Ad annunciarlo è lo stesso team: "Aruba.it Racing – Ducati è lieta di annunciare l’accordo con Nicolò Bulega: l’attuale leader del Campionato del Mondo Supersport (9 vittorie e 13 podi in totale fino a questo momento in stagione) difenderà i colori del Team ufficiale in WorldSBK nella stagione 2024 in sella alla Ducati Panigale V4R".

"Un sogno che si avvera. Bautista? Uno stimolo correre al suo fianco" “Voglio essere sincero: questo è un sogno che si avvera. Correre per un team ufficiale è il desiderio di ogni pilota". Queste le prime parole di Bulega dopo il passaggio in Superbike con la Ducati. "Prima di parlare delle mie emozioni e delle mie aspettative, voglio ringraziare Ducati e Aruba.it Racing. E sono anche estremamente riconoscente per l'opportunità che mi è stata data già nella passata stagione da Aruba.it e Feel Racing ed in particolar modo da Stefano Cecconi, Serafino Foti e Daniele Casolari. Mi hanno scelto per guidare una Ducati Panigale V2 fantastica, su cui mi sono sentito subito a mio agio". Il pilota italiano brucia le tappe: nella stagione 2022 fu ufficiale il passaggio dalla Moto2 al Mondo Supersport con il team Aruba.it Racing e la Ducati Panigale V2 con la quale ottenne 9 podi chiudendo al quarto posto in classifica: "So quanto importante sia questa opportunità e darò sempre il massimo per migliorami, giorno dopo giorno, con l’unico obiettivo di ottenere i migliori risultati possibili. Lo dico ancora: grazie per la fiducia". Dal 2024 correrà al fianco di Alvaro Bautista con il team ufficiale: "Pensando alla storia di questo Team dove hanno sempre corso grandissimi campioni mi sento fiero di poter difendere gli stessi colori. Inoltre sono molto felice di poter condividere il box con Alvaro Bautista. Averlo come compagno di squadra sarà un grosso stimolo: cercherò di assorbire ogni informazione per poter imparare da lui”.

"Bulega ci rende fieri, ha dimostrato grande professionalità e attaccamento" Alle parole del pilota seguono quelle di Stefano Cecconi, Team Principal Ducati Aruba.it: “Quella di Nicolò è una scelta che ci rende fieri perché conferma la bontà del progetto che abbiamo intrapreso due anni fa nel Campionato del Mondo SuperSport. La sua crescita è stata costante e da lui ci aspettiamo che prosegua su questa strada in sella ad una Panigale V4R con la quale ha già dimostrato, durante i test, di essere veloce e sentirsi a proprio agio. Fin dall’inizio abbiamo creduto nel talento di Nicolò che, inoltre, in questo anno e mezzo ha dato dimostrazione di grande professionalità e attaccamento ai colori del Team. Vorrei rivolgere un grande ringraziamento anche a Michael Ruben Rinaldi con cui il rapporto professionale ed umano è sempre stato molto forte. Anche se le nostre strade si separano sarà sempre parte della nostra famiglia. In bocca al lupo Michael!”.

"Un pilota di grande talento, può competere con i migliori" Arriva infine il benvenuto a Bulega da parte di Luigi Dall’Igna, Direttore Generale Ducati Corse: “Siamo lieti di accogliere Nicolò Bulega nella squadra ufficiale in Superbike. Fin dalla passata stagione, Nicolò ha saputo regalarci immense soddisfazioni. È un pilota di grande talento e la sua esperienza (malgrado la giovane età) potrebbe rivelarsi un fattore determinante per affrontare una sfida tanto affascinante quanto impegnativa. Nei test effettuati con la Ducati Panigale V4R ha dimostrato di avere il potenziale per poter competere con i migliori del Campionato Mondiale WorldSBK e la presenza di Alvaro Bautista nello stesso box potrà solo che aiutarlo nella sua crescita. Adesso però sarà importante per lui rimanere concentrato sulla sua stagione nel mondiale WorldSSP. Il team Aruba.it Racing ha avuto il merito lo scorso anno di pensare a Bulega e coinvolgerlo in un progetto completamente nuovo a cui Ducati tiene moltissimo. Speriamo possa concludere la sua ultima stagione in Supersport nel migliore dei modi”.

Il saluto a Rinaldi Nel comunicato ufficiale Ducati non manca il saluto all'uscente Rinaldi: "il Team vuole ringraziare Michael Ruben Rinaldi per quanto fatto insieme in questi anni, dalla vittoria del campionato SuperStock 1000 conquistata nel 2017, ai successi (3 vittorie e 16 podi totali) ottenuti con Aruba.it Racing – Ducati in WorldSBK, con la certezza di poterlo ancora festeggiare sotto il podio nei prossimi round del campionato in corso". Il pilota italiano replica tramite un post Instagram dedicato: "È stato un viaggio meraviglioso".