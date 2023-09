La Superbike riparte dalla Francia: gli orari

Fine della pausa estiva per il mondiale Superbike che ritorna in pista in Francia per il nono appuntamento della stagione. Mentre il mercato piloti 2024 impazza, Alvaro Bautista e la Ducati cercano l'allungo decisivo per la riconferma di Campioni del Mondo. Tutto il week end live su Sky Sport Max, canale 205 della piattaforma Sky. Attenzione agli orari Superbike: Gara 1 sabato alle 14, domenica Superpole race alle 11 e gara 2 alle 15.15

Il mondiale Superbike torna in pista dopo la pausa estiva per il nono round stagionale e lo fa nel modo più esplosivo possibile grazie ad un mercato pirotecnico. Non che i rumors non girassero in modo insistente nel paddock ma un conto è il "si dice", un altro i comunicati ufficiali.

Le ultime "bombe" di mercato Dopo Toprak Razgatlioglu in BMW dal prossimo anno, ecco arrivata la risposta di Andrea Dosoli e della Yamaha: Jonathan Rea sarà in sella alla R1 del factory team di Iwata, affiancando Andrea Locatelli. Il sei volte campione del mondo lascia la Kawasaki, liberandosi della ZX-10RR che quindi probabilmente non evolverà in maniera significativa durante l’inverno (sarebbe rimasto in KRT in caso contrario). Ufficializzata anche la seconda sella del team factory Aruba. Sarà Nicolò Bulega ad affiancare Alvaro Bautista, sostituendo Michael Ruben Rinaldi.

Cosa resta da definire? Molte le selle ancora da ufficializzare Al momento resta una sella "pesante" libera in Kawasaki KRT in attesa dell'annuncio del sostituto di Rea che dividerà il box con Alex Lowes. Adrian Huertas, che ha girato nei test di Aragon, è una possibilità. In BMW factory chi affiancherà Razgatlioglu? Vd Marc, Redding, qualcun altro? Ancora da definire poi il futuro dei nostri Petrucci e Bassani che stanno vivendo una stagione molto positiva con il primo in crescita decisa negli ultimi round ed il secondo che si sta confermando primo pilota indipendente di tutto il mondiale. E Iannone troverà posto nel WSBK con una Ducati? Dove andrà Rinaldi? Di certo sappiamo che la casa di Borgo Panigale amplierà lo schieramento degli indipendenti con l’ingresso del team Marc VDS (Sam Lowes il pilota) e che una Yamaha sarà certamente destinata a Dominique Aegerter. Tutto il resto delle caselle è ancora da definire.

Da venerdi in pista a Magny Cours, Bautista per l'allungo decisivo? Con questo scenario di mercato 2024 si torna in pista nel week-end per il nono dei dodici round della stagione. Bautista si presenta a Magny-Cours con 74 punti di vantaggio su Razgatlioglu che era arrivato a Most all’incirca con lo stesso gap (70 punti). Fino a metà gara 2 le cose si stavano mettendo molto bene per il pilota Yamaha. Toprak tra gara 1 e Superpole race a Most aveva recuperato una ventina di punti ed era in testa alla corsa lunga della domenica. Come sia andata a finire è noto: caduta per problema al posteriore e vittoria a Bautista. Si riparte da qui quindi con Razgatlioglu che per tenere vivo il mondiale dovrà stare sempre davanti alla Ducati del campione in carica. Ma non solo. Rea dovrà cercare di consolidare il terzo posto in classifica, posizione che Locatelli proverà a riprendersi. Bassani, Petrucci e Rinaldi proseguiranno invece la lotta per il titolo di miglior pilota indipendente. A Magny Cours si presentano rispettivamente con 207, 155, 147 punti, quinto, sesto e settimo in classifica generale. I giochi sono ancora aperti per tutti. Si riparte venerdì con le libere 1 e 2 su Sky Sport