Supersport, Bulega trionfa in gara-1 a Magny-Cours

Bulega resiste a Manzi e vince la decima gara in stagione a Magny-Cours, terzo Debise. Buis conquista il successo nella Supersport 300, secondo Sabatucci. Il weekend in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Nicolò Bulega è sempre più padrone della classe Supersport. Fresco di promozione nel team ufficiale Aruba Ducati in Superbike, il leader del campionato ha fatto la voce grossa anche nel sabato di Magny-Cours stabilendo il nuovo record sul giro in qualifica e vincendo Gara 1. Il decimo successo stagionale arriva con una piccola fuga nei primi chilometri e una strenua resistenza al rientro di Stefano Manzi nella seconda parte di gara. I due piloti italiani hanno mantenuto un passo rapidissimo facendo il vuoto dietro di loro: Manzi non è però riuscito ad agganciare Bulega, giungendo al massimo a tre decimi dal rivale che, con questo risultato, sale a cinquantuno punti di vantaggio in classifica. A completare il podio nel tripudio del pubblico è l'idolo locale Valentin Debise, in sella alla Yamaha del team di casa GMT94. Per il francese si tratta del primo podio in Supersport.

Solido quarto posto per Adrian Huertas davanti a Niki Tuuli, mentre Yari Montella ha difeso la sesta posizione dall'attacco di Marcel Schroetter. Ottava posizione in solitaria per Federico Caricasulo, top ten per Bahattin Sofuoglu e Lorenzo Dalla Porta. Raffaele De Rosa chiude sedicesimo dopo essere partito terzo, causa una scivolata al primo giro; venticinquesimo Federico Fuligni.