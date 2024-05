Bagnaia: "Uno dei miei punti di forza è che non mi importa se perdo punti o cado il sabato, so che il giorno dopo se sono a posto posso rimontare. Ogni weekend faticavo anche l'anno scorso e alla fine lottavo per le prime posizioni. Adoro Le Mans, qui ci sono sempre tante persone. Nelle ultime due occasioni non sono riuscito a chiudere la gara, ma il mio potenziale è sempre stato alto e sono sicuro saremo in lotta"