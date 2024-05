C'è differenza tra le Desmosedici GP23 e GP24? Bagnaia e Marquez ne hanno parlato durante la conferenza piloti, esprimendo la medesima opinione. "Se li seguo non trovo nessuna differenza", afferma lo spagnolo. "Le gare non cambierebbero se io e Marc guidassimo la stessa versione: le differenze sono molto piccole"

Bagnaia e Marquez sono stati due dei protagonisti del giovedì di Le Mans dedicato alla conferenza piloti. I due, reduci dall'entusiasmante duello di Jerez, sono stati interrogati sulle differenze tra le Ducati Desmosedici (il torinese guida la versione 2024, lo spagnolo quella del 2023) e sono giunti alla medesima conclusione dopo le prime quattro gare della stagione. " Le differenze sono piccole ", afferma il pilota spagnolo, "Se li seguo non trovo nessuna differenza onestamente. Se guido bene posso stare con loro. Ma chiedete a Jorge e Pecco, che hanno guidato entrambe le moto".

Bagnaia: "Se guidassimo la stessa moto, le gare non cambierebbero"

Bagnaia, incalzato su come andrebbero le cose se lui e l'otto volte campione del mondo guidassero la stessa moto, ha di fatto ribadito il concetto espresso dal collega: “Con i se e con i ma io non ci lavoro”, dice il campione in carica, “Però credo che se entrambi guidassimo la stessa versione, le gara sarebbero le stesse, perché le differenze sono molto piccole, entrambe le moto hanno pro e contro".