Bulega va in fuga e vince Gara 1 di Supersport, Schroetter e Montella sul podio, errore per Manzi. Primo squillo per Veneman nella Supersport 300, a terra Geiger

Copione diametralmente opposto nelle gare di Aragon delle classi Supersport, con un dominio nella “middle class” e una battaglia furiosa nella 300. Nicolò Bulega non ha lasciato nemmeno le briciole agli avversari, demolendo di quattro decimi il precedente record del tracciato in Superpole e scappando via fin dai primi chilometri in Gara 1. Una vittoria mai in discussione la sua, la dodicesima in stagione, che gli consente di ampliare il margine in campionato (+80) e vedere il titolo sempre più vicino.

Il secondo posto è andato a Marcel Schroetter su MV Agusta, che ha rintuzzato gli attacchi di Stefano Manzi fino all’ultimo giro: finendo nella ghiaia nel tentativo di guadagnare la posizione, l’italiano è retrocesso all’undicesimo posto, lasciando via libera al tedesco e a Yari Montella che ha completato il podio. Non distanti “dalle medaglie” Federico Caricasulo e Raffaele De Rosa, quarto e quinto con le loro Ducati davanti a Bahattin Sofuoglu. La prima moto non italiana è la Yamaha di Jorge Navarro, che ha scavalcato a tavolino Glenn Van Straalen per la penalità comminata all’olandese per track limits all’ultimo giro; in top-10 Niki Tuuli e Valentin Debise. Oltre a Manzi undicesimo, va a punti anche Nicholas Spinelli (14°). Sedicesimo Lorenzo Dalla Porta, ventesimo Federico Fuligni, ventitreesimo Leonardo Taccini.