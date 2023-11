Il giorno in cui si diventa campioni del mondo MotoGP è senza dubbio indimenticabile per un pilota, figuriamoci se l'impresa riesce per la seconda volta di fila come successo a Bagnaia. Ma Pecco non si scorderà mai neanche quella volta negli studi Sky nel 2018, nell'inedita veste di giornalista. La scrittura dell'articolo, la riunione di redazione e la conduzione del tg al fianco di Guido Meda: un dietro le quinte davvero imperdibile, di cui vi proponiamo un estratto nel VIDEO sopra

BAGNAIA BICAMPIONE: LO SPECIALE