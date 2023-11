Pecco Bagnaia vince il secondo titolo in MotoGP ed esulta in stile NBA: dopo aver parcheggiato la moto dopo il traguardo, il torinese ha messo in mostra anche doti da cestista con una schiacciata stile NBA. E, tanto per restare in tema, ha mostrato i suoi anelli. Tre come i Mondiali vinti in carriera, considerando anche quello vinto in Moto2. Guarda il VIDEO

BAGNAIA BICAMPIONE: LO SPECIALE